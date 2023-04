23 Aprile 2023 Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore (Di martedì 4 aprile 2023) La Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore nasce su iniziativa dell’UNESCO nel 1996, per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. La data è ricaduta sul 23 Aprile perché coincide con la morte di tre celebri scrittori: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega. Inoltre, Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 aprile 2023) Ladele delnasce su iniziativa dell’UNESCO nel 1996, per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. La data è ricaduta sul 23perché coincide con la morte di tre celebri scrittori: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega. Inoltre,

