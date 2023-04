14° anniversario terremoto, lutto cittadino e modifiche alla viabilità per celebrazioni a L'Aquila (Di martedì 4 aprile 2023) L'Aquila - In occasione del 14/o anniversario del sisma che nel 2009 colpì L'Aquila e l'Abruzzo con 309 vittime, il primo cittadino del capoluogo ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di giovedì 6 aprile, con un'ordinanza che prevede l'esposizione a mezz'asta delle bandiere degli edifici pubblici e il divieto di attività ludiche e ricreative, così come di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere della ricorrenza o il decoro urbano. Il sindaco ha rinnovato l'invito a cittadini e organizzazioni sociali, culturali e produttive a prendere parte alle iniziative promosse, nonché a esprimere la partecipazione al ricordo delle vittime, anche illuminando, nella notte fra il 5 e il 6 aprile, balconi o finestre. Negozi, imprese, attività artigianali e altre ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 4 aprile 2023) L'- In occasione del 14/odel sisma che nel 2009 colpì L'e l'Abruzzo con 309 vittime, il primodel capoluogo ha proclamato ilper l'intera giornata di giovedì 6 aprile, con un'ordinanza che prevede l'esposizione a mezz'asta delle bandiere degli edifici pubblici e il divieto di attività ludiche e ricreative, così come di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere della ricorrenza o il decoro urbano. Il sindaco ha rinnovato l'invito a cittadini e organizzazioni sociali, culturali e produttive a prendere parte alle iniziative promosse, nonché a esprimere la partecipazione al ricordo delle vittime, anche illuminando, nella notte fra il 5 e il 6 aprile, balconi o finestre. Negozi, imprese, attività artigianali e altre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enrico79298051 : @HellasVeronaFC e anca sto anniversario probabilmente dopo quel del centenario (14' posto in B dopo la retrocession… - ekuonews : Sisma L'Aquila, 14° anniversario: l'opera 6 Aprile di Mariano Moroni all'Emiciclio - abruzzo24ore : AGGIORNAMENTO Terremoto del 2009, le celebrazioni ad Onna per il 14° anniversario del sisma - abruzzo24ore : AGGIORNAMENTO 6 aprile, proclamato lutto cittadino per il 14° anniversario del sisma a L'Aquila - strbrrysuk : IL 14 HO ESAME DI TEORIA festeggio anniversario cravity con foglio rosa mi auguro -

Due anni di governo Kurti: come sta andando ... ha formato un governo dopo essersi aggiudicata poco più del 50% dei voti nelle elezioni del 14 ... In occasione del secondo anniversario del governo Kurti, K2.0 esamina in questo approfondimento il ... Maserati GranTurismo alla Milano Design Week 2023 ... realizzata in occasione del suo recente 75esimo anniversario, regalerà un ulteriore tocco di ... Un sodalizio cromatico composto da 14 colori differenti veste la carrozzeria. Due di questi parlano al ... Stampa e Repubblica, per attaccare Meloni, inventano un incontro fra Mattarella e Draghi sulla crisi del Pnrr Pnrr, Viminale e Bei: fondo da 272 mln per i Piani urbani integrati di 14 città... Gli interventi ... Mattarella: il Pnrr efficace supporto alle piccole e medie imprese Oggi il 75esimo anniversario di ... ... ha formato un governo dopo essersi aggiudicata poco più del 50% dei voti nelle elezioni del... In occasione del secondodel governo Kurti, K2.0 esamina in questo approfondimento il ...... realizzata in occasione del suo recente 75esimo, regalerà un ulteriore tocco di ... Un sodalizio cromatico composto dacolori differenti veste la carrozzeria. Due di questi parlano al ...Pnrr, Viminale e Bei: fondo da 272 mln per i Piani urbani integrati dicittà... Gli interventi ... Mattarella: il Pnrr efficace supporto alle piccole e medie imprese Oggi il 75esimodi ... Terremoto L'Aquila, 14° anniversario: l'opera 6 Aprile di Mariano ... ekuonews.it