127 Daspo da gennaio a marzo 2023: In novanta giorno è possibile contare più di un provvedimento al giorno 127 Daspo da gennaio a marzo. Nei primi tre mesi di quest'anno, il Questore di Napoli ha adottato 89 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Destiantari dei Daspo altrettante persone per condotte quali scavalcamento, utilizzo di materiale pericoloso, partecipazione ad un fitto lancio di oggetti contro la Polizia. Ancora, resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, associazione per delinquere. Infine lesioni personali aggravate, porto di armi od oggetti atti ad offendere, aggressione ai danni dei giocatori della squadra avversaria e partecipazione ad un corteo non autorizzato mettendo in pericolo la ...

