Zoomarine gratis per le Case Famiglia della Regione Lazio: l'iniziativa e come funziona (Di lunedì 3 aprile 2023) È un'iniziativa di inclusione quella di Zoomarine che ha ottenuto il patrocinio dell'assessorato alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale che ha previsto l'ingresso gratuito tutto l'anno per le Case Famiglia del Lazio, a partire dal mese di aprile 2023. Il rispetto per gli esseri umani, l'ambiente, la parità di genere, l'inclusione, sono alcuni dei temi affrontati con una serie di iniziative e campagne solidali da "Zoomarine per il sociale", da sempre in prima linea nella diffusione di messaggi educativi. Con lo stesso scopo sta per partire una nuova iniziativa che per tutto il 2023 consentirà l'accesso gratuito alle Case Famiglia presenti nel territorio della Regione Lazio. La campagna di inclusione ...

