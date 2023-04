Zero punti per la Ferrari, ma segnali positivi. In Australia vince Verstappen ma perde la Fia (Di lunedì 3 aprile 2023) E’ stata una gara sfortunata e deludente per la Ferrari, se si pensa al lato prettamente sportivo, anche se il Gran Premio d’Australia probabilmente verrà ricordato solo in Red Bull per la vittoria (la prima a Melbourne) di Verstappen, mentre dall’intero mondo di milioni di appassionati del Circus per la gestione scellerata di diversi episodi chiave da parte della Fia. A perdere è proprio la federazione internazionale, che ha reso la F1, in particolare ad Albert Park, un far west dove il regolamento non è univoco e nelle poche volte in cui lo è viene calpestato con soluzioni cervellotiche e decisioni prese contro il senso comune. Ma tornando al Cavallino, del resto della gara drammaticamente falsata ne abbiamo parlato ieri, si possono rintracciare aspetti positivi persino in uno Zero ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) E’ stata una gara sfortunata e deludente per la, se si pensa al lato prettamente sportivo, anche se il Gran Premio d’probabilmente verrà ricordato solo in Red Bull per la vittoria (la prima a Melbourne) di, mentre dall’intero mondo di milioni di appassionati del Circus per la gestione scellerata di diversi episodi chiave da parte della Fia. Are è proprio la federazione internazionale, che ha reso la F1, in particolare ad Albert Park, un far west dove il regolamento non è univoco e nelle poche volte in cui lo è viene calpestato con soluzioni cervellotiche e decisioni prese contro il senso comune. Ma tornando al Cavallino, del resto della gara drammaticamente falsata ne abbiamo parlato ieri, si possono rintracciare aspettipersino in uno...

