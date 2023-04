Zelensky pensa alla controffensiva: 'Ci prepariamo a liberare i nostri territori' (Di lunedì 3 aprile 2023) La guerra è lontana e al momento nemmeno le mezze aperture della Cina hanno prodotto alcunché, visto che Pechino resta con una posizione ambigua e al momento Xi Jinping ha anche evitato di parlare con ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 aprile 2023) La guerra è lontana e al momento nemmeno le mezze aperture della Cina hanno prodotto alcunché, visto che Pechino resta con una posizione ambigua e al momento Xi Jinping ha anche evitato di parlare con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Davide19663174 : @guiodic Come un liberalpopulista Poroshenko ad esempio era molto peggio di Zelensky(era un misto tra Berlusconi co… - crys733 : @HuffPostItalia Pensa invece ai pannetti di coca che manda al fronte ZELENSKY?? - BothDeserti : @rulajebreal Pensa Che Zelensky Ha Avuto Il Coraggio Di Chiedere a Biden Di Abolire le Elezioni in America , Ma And… - Siciliano741 : @GuidoCrosetto Sulle armi a Zelensky la pensa come voi. Bastano quelle e vi mettete tutti d'accordo -