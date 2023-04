Zazzaroni | «Pogba e Di Maria sono cadaveri calcistici» Il giocatore della Juve risponde

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ivan, giornalista, ha parlato a Pressing affermando che Paule Angel DidueIvan, giornalista, ha parlato a Pressing affermando che Paule Angel Didue, per via dei numerosi recenti infortuni e dell’età che avanza. Il Fideo, dal canto suo, ha deciso dire alla provocazione. L’attaccantentus ha infatti commentato con tre emoji che ridono al commento del noto giornalista come a segnalare che, per certi commenti, non vale nemmeno la pena arrabbiarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anto6133152272 : RT @MarcelloVillani: Sto coglione che ha definito Di Maria un “cadavere” la dice tutta sulla sua presunta competenza calcistica ???????? https:… - PeppeMur84 : Di Maria che risponde con le risate a sportmediaset che riporta le parole deliranti di zazzaroni a pressing su lui… - newsjlive : ?? La risposta di Angel #DiMaria su Instagram a Zazzaroni, il quale a Pressing aveva dichiarato: “#Pogba e Di Maria… - ChiamarsiBomber : #Zazzaroni e la bordata a due calciatori della #Juventus - Ultimo82428183 : @sportmediaset @PressingReal Essendo interista se Pogba è Di Maria sono cadaveri allora gli altri devono buttarsi i… -

Durante la scorsa puntata di Pressing Ivanci è andato giù pesante sui due acquisti di pregio (in teoria) dell'ultimo mercato estivo della Juventus , ovveroe Di Maria , entrambi definiti 'cadaveri calcisitici'. Alla fine però ...Attacco in diretta da parte del giornalista Ivan: 'Presi due cadaveri'. Ecco a quali giocatori della Juventus si riferisce La Juventus continua il percorso di risalita e dà continuità alla vittoria contro l'Inter di due settimane fa, ...Quando gli hanno detto che si potevano prendere, Di Maria e Paredes ha pensato di alzare il livello della Juventus pagando zero'. Inizia così un ragionamento di Ivan, direttore del ...

Zazzaroni: "Pogba e Di Maria cadaveri calcistici". Il Fideo, su Instagram, se la ride TUTTO mercato WEB

Ha evidenziato Zazzaroni. Il giornalista, poi, è andato nei dettagli: "Pogba che ancora non abbiamo visto e l'altro mezzo e mezzo Di Maria. Ovviamente dico cadaveri in senso calcistico. Dopo Vlahovic ...Ovviamente dico cadaveri in senso calcistico”. Con queste parole alla trasmissione di Italia Uno Pressing Ivan Zazzaroni ha definito i due calciatori arrivati alla Juve la scorsa estate. E se su Pogba ...