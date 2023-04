Zaniolo chiama un collega della Nazionale | trasferimento in Turchia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marco30949427 : @cmdotcom E poi faccio giocare ancora quelli della Macedonia del Nord…ha litigato con Zaccagni e Zaniolo e non li c… - tg24fizikci : RT @cmdotcom: #Zaniolo chiama il mercato: 'In Turchia 5 anni? Non posso garantire. #ASRoma, chi ha la coscienza sporca lo sa' - cmdotcom : #Zaniolo chiama il mercato: 'In Turchia 5 anni? Non posso garantire. #ASRoma, chi ha la coscienza sporca lo sa' - sportli26181512 : Zaniolo chiama il mercato: 'In Turchia 5 anni? Non posso garantire. Roma, chi ha la coscienza sporca lo sa': 'È ovv… -

... voi sfottete, ma qua da quando è arrivatoè nu' burdell. Mauro non fa più le braciate con ... Ogni tanto mi, io rispondo e lui spernacchia. Ride e attacca. E' un mattacchione. Siamo ...Nicolò, la Juventus... ascolta. L'intervista rilasciata alla Gazzetta dall'ex Roma, ora al Galatasaray, ha confermato come Istanbul sia considerata dal giocatore solamente una tappa intermedia ...Commenta per primo 'È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni , ma finché sarò qui darò sempre il massimo'. Non nasconde nulla fin da subito, Nicolò, nell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, parole delle quali vi riportiamo i passaggi più interessanti. IN TURCHIA - 'Sto benissimo. È una città che vive di ...

Zaniolo chiama il mercato: 'In Turchia 5 anni Non posso garantire ... Calciomercato.com

Nicolò Zaniolo chiama, la Juventus... ascolta. L’intervista rilasciata alla Gazzetta dall’ex Roma, ora al Galatasaray, ha confermato come Istanbul sia considerata dal giocatore solamente una tappa ...Non si placano le voci di mercato intorno a Nicolò Zaniolo. Oltre al Milan, su di lui c'è anche l'interesse della Juventus Non si placano le voci di mercato intorno a Nicolò Zaniolo. Oltre al Milan, s ...