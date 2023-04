Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogLinkes : Yolanda Diaz lancia il suo 'Sumar', la galassia di sinistra che sfida Podemos: 'Sarò la prima premier donna della S… -

Essere la prima donna a diventare premier in Spagna". E' questa l'ambizione dichiarata a Madrid daDi'az, vicepremier e ministra del Lavoro del Paese iberico che con la sua riforma anti - precariato ha suscitato interesse e ammirazione anche oltre i confini nazionali. Anche della segretaria ...Abbonati per leggere anche Leggi ancheDiaz lancia il suo "Sumar", la galassia di sinistra che sfida Podemos: "Sarò la prima premier donna della Spagna" Arrestato a Kiev il metropolita Pavel. ...MADRID - La ministra del Lavoro spagnola, la comunistaDíaz , ha formalizzato la sua candidatura alle elezioni legislative di fine 2023 come leader di una sinistra radicale più divisa che mai, da cui il socialista Pedro Sanchez dipende comunque ...

Yolanda Di'az: "Saro' la prima donna premier di Spagna" - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Essere la prima donna a diventare premier in Spagna". E' questa l'ambizione dichiarata a Madrid da Yolanda Di'az, vicepremier e ministra del Lavoro del Paese iberico che con la sua riforma ..."Essere la prima donna a diventare premier in Spagna". È questa l’ambizione dichiarata a Madrid da Yolanda Díaz, vicepremier e ministra del Lavoro del Paese iberico che con la sua riforma anti-precari ...