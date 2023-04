Xiaomi 13 Ultra: tutto quello che potrebbe offrire la fotocamera principale (Di lunedì 3 aprile 2023) Lo Xiaomi 13 Ultra è protagonista degli ultimi rumors portati alla luce da Yogesh Brar, il leaker che si è occupato di condividere buona parte delle sue specifiche tecniche su Twitter. Per prima cosa, la fotocamera principale dovrebbe essere composta da tutti sensori da 50MP, di cui il principale Sony IMX989 da 1 pollice, un Ultra-grandangolare e due differenti teleobiettivi (il secondo con una gamma di zoom più ampia per raccogliere maggiori informazioni dall’ambiente circostante). La fotocamera anteriore avrà una risoluzione di 32MP. Lo Xiaomi 13 Ultra sarà probabilmente spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm e monterà uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di refresh rate variabile da 1 ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Lo13è protagonista degli ultimi rumors portati alla luce da Yogesh Brar, il leaker che si è occupato di condividere buona parte delle sue specifiche tecniche su Twitter. Per prima cosa, ladovrebbe essere composta da tutti sensori da 50MP, di cui ilSony IMX989 da 1 pollice, un-grandangolare e due differenti teleobiettivi (il secondo con una gamma di zoom più ampia per raccogliere maggiori informazioni dall’ambiente circostante). Laanteriore avrà una risoluzione di 32MP. Lo13sarà probabilmente spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm e monterà uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di refresh rate variabile da 1 ...

