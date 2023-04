X-Files | Chris Carter rivela che Ryan Coogler sta lavorando a un reboot della serie tv

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Facebook 0 Twitter 0 LinkedIn Gli X-Files ritornano, ma senza Mulder e Scully, o quantomeno, non con quelli che c… - badtasteit : #TheXFiles Albuquerque, la serie animata prodotta da #ChrisCarter non verrà realizzata -

... sembra che si profili all'orizzonte un nuovo progetto legato al cult fantascientifico X -. A comunicare la notizia è il creatore della serie originaleCarter , che recentemente avrebbe ...... #1041 (I), #1042 (I), #1043 (I), #1044 (I), #1045 (I), Batman Secret: Huntress (2022) #1 ... Batman: The Knight (2022) #6/10 VEDI SU AMAZON TOM STRONG VOLUME 1 Autori: Alan Moore,Sprouse ...x -, le indiscrezioni dicarterCarter, creatore di X -, ha rivelato a CBC che Ryan Coogler starebbe lavorando a un reboot della serie. Il produttore ha raccontato: "Ho da ...

C'è una e forse due nuove serie di X-Files in arrivo Fantascienza.com

il creatore della serie Chris Carter ha rivelato alla conduttrice Michelle Eliot che uno dei più apprezzati cineasti americani si starebbe cimentando con il progetto di un reboot di X-Files. Nella ...FILE PHOTO: Boats pass container ships anchored in English Bay in Vancouver, British Columbia, Canada October 10, 2022. REUTERS/Chris Helgren (Reuters) - Lockheed Martin Corp said on Monday the U.S.