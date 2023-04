WWE | Wrestlemania | Roman Reings nella storia | il motivo

(Di lunedì 3 aprile 2023) WWE,: il lottatore scrive nuove pagine importanti del. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMReigns ce l’ha fatta ancora una volta: il lottatore Wrestling si è laureato ancora una volta campione del mondo dopo 945 giorni dal primo titolo conseguito. Di fronte a 162mila spettatori,è il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SKWrestling_ : Cole name-dropping El Generico! ?? #WWE #WrestleMania - WWEItalia : Ieri notte a #WrestleMania, @CodyRhodes ha affrontato @WWERomanReigns provando a diventare campione,… - WWE : Otìsè ?? #WrestleMania #WWERaw - SpazioWrestling : Quante persone hanno assistito a WrestleMania 39 dal vivo? Ecco i numeri #WWE #WrestleMania39 - DanyGue4 : Coprire la notizia più importante dell'era moderna non è stato facile ma adesso in prima linea, perché inizia una n… -

L'annuncio è arrivato all'indomani dello show più atteso dell'anno, la 39esima edizione di. La nuova era dellae degli sport - intrattenimento è ufficialmente iniziata. Vince McMahon ha accettato di fondersi con il gruppo Endeavor, proprietario della Ufc, per formare una ......diavranno il 49%. Le valutazioni attribuite alle due compagnie sono rispettivamente di 12,1 e 9,3 miliardi di dollari. Un annuncio arrivato all'indomani della 39esima edizione die ...L'evento più importante dell'anno in casaè giunto al termine. Dopo una Night 1 al cardiopalma , ieri sera si è conclusa la seconda notte di39 dinnanzi al caldissimo pubblico del SoFi Stadium di Los Angeles. Non sono mancati ...

Ieri sera è andata in scena la Night 2 di WrestleMania 39, dove nel main event sono andata scontrarsi Cody Rhodes e Roman Reigns per il prestigioso Undisputed WWE Universal Championship, con il Tribal ...WWE e UFC hanno annunciato una clamorosa fusione: le due federazioni diventeranno un'unica compagnia guidata da Ari Manuel e Vince McMahon.