WWE | Vince McMahon spiega perchè ha venduto la Compagnia

(Di lunedì 3 aprile 2023) Perè giunto il momento per il prossimo passo nell’evoluzione della WWE. La CNBC ha intervistato proprio l’ex Chairman ed Ari Emmanuel di Endeavor sulla vendita della. Aè stato chiesto perché stesse vendendo quella che è stata un’azienda di famiglia per 70 anni, e la risposta è stata che, secondo lui, era giunto il momento di farlo: “È il momento giusto. È il momento giusto per fare la cosa giusta, ed è la prossima evoluzione della WWE. Probabilmente potrei fare quello che Ari sta facendo in questo momento con la UFC, ma mi ci vorrebbero dieci anni. Ha tutto il senso del mondo, per tutte queste sinergie, che dobbiamo estrarre tutto il valore che possiamo dal mercato”. Quanto ha pesato lo scandalo su questa decisione? Successivamente, all’ex Chairman è stato chiesto se ...

McMahon, azionista di controllo dinonché colui che l'ha guidata per 40 anni, resterà coinvolto nella gestione della nuova entità, ha spiegato. Mc Mahon aveva lasciato la guida della ...L'annuncio è arrivato all'indomani dello show più atteso dell'anno, la 39esima edizione di WrestleMania. La nuova era dellae degli sport - intrattenimento è ufficialmente iniziata.McMahon ha accettato di fondersi con il gruppo Endeavor, proprietario della Ufc, per formare una nuova società quotata in borsa, il ...... la, e la divisione più competitiva delle Mma, la Ufc, continueranno a non essere la stessa cosa, ma da oggi, quantomeno, avranno lo stesso obiettivo in affari. La società diMcMahon ha ...

WWE e UFC diventano un'unica compagnia, guidata da Ari Manuel e Vince McMahon Multiplayer.it

conquistando il WWE SmackDown Women’s Championship. Successo anche per Seth Rollins, che è riuscito a sbarazzarsi del gigantesco Omos. Il match del weekend è chiaramente la sfida a 3 per ...Contro di tre, shock e gelo nell’arena, Roman Reigns ha vinto ancora, il regno leggendario non finisce a WrestleMania 39. La WWE fa jackpot con WrestleMania 39 e mette in piedi una delle migliori ...