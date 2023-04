WWE | Vince McMahon parla di un futuro coinvolgimento nel team creativo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Endeavor ormai possiede la WWE; i nuovi proprietari uniranno UFC e WWE in una nuova società quotata in borsa. La notizia ha lasciato sotto shock milioni di fans, ma come si suol dire “the show must go on”. Il ruolodinel. Durante un’apparizione a CNBC, all’ex Chairman è stato chiesto quanto sará coinvolto all’interno della componente creativa alla luce dei nuovi cambiamenti, e la risposta è stata la seguente: “Sì e no, a un livello più alto, sì, ma a tempo pieno, come sono sempre stato in passato, no, non posso farlo“.continuerá con la WWE, e il suo grado dinelle decisioni creative cambierá in base alle situazioni. Sará interessante vedere in...

"Per decenni,e il suo team hanno dimostrato un incredibile track record di innovazione e ...che Endeavor possa offrire un valore aggiunto significativo per gli azionisti riunendo UFC e". "...McMahon, presidente di, sara' il presidente esecutivo della nuova societa'. Il consiglio di amministrazione sara' composto da 11 persone: sei scelte da Endeavor, cinque da. Il nome ...... solitamente pieno di celebrità e artisti del calibro di Tom Morello,Vaughn e Paul Wight (conosciuto con il nome d'arte di Big Show nel mondo della). Tra l'altro non è la prima volta che l'...

Vince McMahon will serve the combined company as executive chairman, the same title he held at WWE. Endeavor, which also owns Hollywood talent agency WME, will hold a 51% controlling stake in the new ...WWE and the company that runs Ultimate Fighting Championship will combine to create a $21.4 billion sports entertainment company. A new publicly traded company will house the UFC and World Wrestling ...