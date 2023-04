WWE | Triple H farà un annuncio a Raw | possibile riguardi la vendita ad Endeavor

(Di lunedì 3 aprile 2023) Report dell’ultimissimo minuto. Dopo l’storico delladella WWE arrivato quest’oggi, come vi abbiamo ampiamente riportato, e dopo le dichiarazioni di Vince McMahon nel pomeriggio italiano,H dovrebbe apparire a Raw stanotte, nella celebre puntata post-Wrestlemania, molto probabilmente per discutere proprio della cessione della società avvenuta oggi. The Game rimarrà COO anche con la nuova proprietà? Sembra di si Secondo inoltre un’altra autorevole indiscrezione, The Game rimarrà COO anche con la nuova proprietà die, nonostante McMahon torni ad esercitare i suoi poteri, a livello creativo, come successo negli ultimi mesi, l’ultima parola spetterà ancora proprio aH. Vi aggiorneremo nel caso ci siano ulteriori novità.

... l'evento più importante dell'anno in casa. Tra match adrenalinici, grande chiusura di un cerchio e tante sorprese, la gestioneH non ha deluso le aspettative. Ecco i risultati completi .I risultati diNXT Stand & Deliver Ladder Match for the NXT Women's Championship: Indi Hartwell ...Threat for the NXT Tag Team Championship: Gallus (C) battono The Family & The Creed ...Threat for the NXT Tag Team Championship: Gallus (C) vs The Creed Brothers vs The Family Una ... per molti, il futuro della. Dopo aver dominato in lungo e in largo, Bron Breakker si trova ...

Triple H conferma la mostruosa cifra pagata dagli sponsor di Wrestlemania per la sola Night 1 Zona Wrestling

A difendere la scelta di booking ci ha pensato Triple H nella conferenza stampa post evento ... Devo finire la storia.' In WWE, la storia non finisce mai. Domani sera a Raw, la storia continua. La ...In un’intervista esclusiva rilasciata assieme ad Ari Emanuel, CEO di Endeavor, a CNBC, è stato chiesto a Vince McMahon se questo momento importante prevede un suo ritorno nel team creativo della WWE, ...