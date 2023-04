WWE: “The Schism” perde due membri, I Dyad hanno richiesto il licenziamento dalla federazione (Di lunedì 3 aprile 2023) Brutte notizie per i fan di NXT. Secondo Fightful I primi campioni di coppia della storia di NXT UK, gli attuali Dyad, del “The Schism“, conosciuti precedentemente come Grizzled Young Veterans, avrebbero richiesto il loro licenziamento dalla federazione. Le motivazioni non sono ancora del tutto chiare. “Non sappiamo ancora perchè abbiano richiesto il licenziamento, ma è molto probabile che lo annunceranno loro stessi a breve. Il duo lavora ad NXT da piú di tre anni, e ha un’esperienza decennale. Saranno molto richiesti nel panorama indipendente statunitense e nel Regno Unito. Non conosciamo la loro situazione per quanto riguarda i visti, ma in generale sappiamo che c’è una clausola di non competizione dopo la quale saranno liberi di ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 3 aprile 2023) Brutte notizie per i fan di NXT. Secondo Fightful I primi campioni di coppia della storia di NXT UK, gli attuali, del “The“, conosciuti precedentemente come Grizzled Young Veterans, avrebberoil loro. Le motivazioni non sono ancora del tutto chiare. “Non sappiamo ancora perchè abbianoil, ma è molto probabile che lo annunceranno loro stessi a breve. Il duo lavora ad NXT da piú di tre anni, e ha un’esperienza decennale. Saranno molto richiesti nel panorama indipendente statunitense e nel Regno Unito. Non conosciamo la loro situazione per quanto riguarda i visti, ma in generale sappiamo che c’è una clausola di non competizione dopo la quale saranno liberi di ...

