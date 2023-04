WWE: Tempo del Women’s Tag Team Showcase, Liv Morgan e Raquel Rodriguez ci provano ma Ronda Rousey e Shayna Baszler sono più furbe (Di lunedì 3 aprile 2023) Il secondo match della card della night 2 mette in scena il Women’s Tag Team Showcase e come nella controparte maschile ad affrontarsi sono 4 tag Team. Minacce e opportunismo Le cose migliori le mettono in mostra sicuramente Liv Morgan e Raquel Rodriguez almeno nella fasi iniziali con Liv che viene lanciata da Raquel sulle avversarie tramite Powerbomb. Tutte le contendenti hanno il loro momento di gloria su tutte anche la coppia natalya-Shotzi, ma sicuramente la coppia Raquel-Liv è quella che dà più sicurezza e più protagonista. Purtroppo però nonostante Liv riesca ad eseguire la sua Oblivion su Shotzi, viene fregata da un doppio tag fra Shayna Baszler e ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 3 aprile 2023) Il secondo match della card della night 2 mette in scena ilTage come nella controparte maschile ad affrontarsi4 tag. Minacce e opportunismo Le cose migliori le mettono in mostra sicuramente Livalmeno nella fasi iniziali con Liv che viene lanciata dasulle avversarie tramite Powerbomb. Tutte le contendenti hanno il loro momento di gloria su tutte anche la coppia natalya-Shotzi, ma sicuramente la coppia-Liv è quella che dà più sicurezza e più protagonista. Purtroppo però nonostante Liv riesca ad eseguire la sua Oblivion su Shotzi, viene fregata da un doppio tag frae ...

