WWE | Strappo al quadricipite per Shane O’Mac | si prospetta un lungo stop

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ieri notte durante la Night 2 di WrestleMania 39,McMahon ha fatto il suo ritorno a sorpresa in WWE.ha interrotto The Miz il quale, come nella prima sera, è stato coinvolto in un match non previsto. Tuttavia, la serata non si è rivelata fortunata per il figlio del Chairman, il quale si è subito infortunato non riuscendo a portare a termine l’incontro. A quel punto è subentrato Snoop Dogg che ha rimediato alla situazione schienando l’A-Lister e ottenendo la vittoria. Emergono ora ulteriori aggiornamenti sull’infortunio rimediato daalDurante la conferenza stampa post WrestleMania 39, Triple H ha confermato l’infortunio diMcMahon. Non si è trattato, dunque, di un work, ma l’infortunio è reale.ha ...