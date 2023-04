(Di lunedì 3 aprile 2023) È andata ormai in archivio la 39° edizione die uno deipiù apprezzati delle due serate è stato il Triple Threat valevole per l’Intercontinental Championship fra il campione Gunther e i due sfidanti. Unche ha lasciato il segno Ilfra i 3 è stato come ce lo si aspettava, ovvero una vera e propria lotta senza esclusioni di colpi e soprattutto fisica. Tutti e 3 i contendenti hanno dato provaloro forza eloro potenza andando più volte a segno con dei colpi duri senza risparmiarsi. A dimostrazione di quanto l’incontro sia stato effettivamente provante a livello fisico,ha voluto postare delle foto che ritraggono lui e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Sheamus e Drew McIntyre mostrano i segni della battaglia dopo il match di WrestleMania - Heminguaddi : • Sheamus/McIntyre/Gunther: triple threat di ottima fattura in una splendida cornice di pubblico. • Asuka/Belair: n… - DanyGue4 : Ingredienti per un match della madonna? - Storyline - Carachter popolari - Performer straordinari - STORYLINE La… - Zona_Wrestling : Drew McIntyre: 'Voglio vincere un titolo davanti al pubblico, stasera è il mio momento' -

... capace di battere Charlotte Flair, conquistando ilSmackDown Womens Championship. Successo ... vinta dallaustriaco Gunther ai danni dello scozzese McIntyre e dellirlandese, in una contesa ...... ma voci danno per certo un triple threat tra te,e Gunther. Che ne pensi Sei stato Intercontinental Champion soltanto una volta in passato durante la tua prima run con laquando eri il "...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Shayna Bazler...

WWE: Sheamus o Drew McIntyre No, ancora Gunther Spazio Wrestling

La scorsa notte si è svolta la seconda notte di WrestleMania 39, con il main event che ha visto ancora una volta Roman Reigns rimanere campione indiscusso WWE superando Cody Rhodes.La furia dei fan per il finale: cosa intende fare la WWEUn gesto speciale prima dell'evento principale di WrestleManiaMartin Hoffmann1 ora faNon molti se ...