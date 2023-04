WWE | Possibile grande ritorno questa notte a Raw

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 3 aprile 2023) “It’s Raw after WrestleMania baby, wooohoo!” Così, probabilmente, avrebbe esordito il buon vecchio Big Show se fosse rimasto in WWE., infatti, andrà in onda un nuovo episodio di Monday Night Raw, quello preferito dai fan di tutto il mondo: il lunedì che segue lo Showcase of The Immortals è infatti il più atteso, perché sempre ricco di grandissime sorprese. A quanto pare, la WWE ha intenzione di sorprendere ancora una volta i propri fan con una puntata ricca di azione e unspoiler Secondo quanto riportato da WRKD Wrestling, il main event dia Raw sarà un tag-team match tra Roman Reigns e Solo Sikoa contro Cody Rhodes e un partner misterioso: il compagno dell’American Nightmare potrebbe essere Matt ...