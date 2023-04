Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: La vittoria di Roman Reigns decisa mesi fa e Vince McMahon non c'entra, il report - gioda89 : RT @donnetralecorde: Bianca Belair cerca di arrivare alla sua terza vittoria consecutiva a #wrestlemania, mentre i tag team femminili si la… - donnetralecorde : Bianca Belair cerca di arrivare alla sua terza vittoria consecutiva a #wrestlemania, mentre i tag team femminili si… - nftotti : @ErCardinale A me poteva star bene la vittoria di Roman, ma il modo non mi è parso al livello di Wrestlemania. Il m… - SpazioWrestling : Chi concluderà WrestleMania 39 con una vittoria? Ecco i possibili favoriti #WWE #WrestleMania 39 -

I risultati diNXT Stand & Deliver Ladder Match for the NXT Women's Championship: Indi Hartwell ... Gallus (C) battono The Family & The Creed Brothers Grandeper la coppia di scozzesi, ...Marshall o Tommy Maclin è uscito da quella Accademia ed è diventato eroe della, lo ha fatto in ... Sul ring cercano di strappare unadopo allenamenti massacranti, coreografie studiate al ......proviene infatti da bordo ring e ci ricorda che è giunto il momento di indossare i nostri spandex rosso apocalisse e gettarci nella mischia! Puntuale come unadi Goldberg a Crown Jewels,...

WWE, WrestleMania 39: Rey Mysterio-show nella Night 1 Tuttosport

Dopo 945 giorni di regno l'Undisputed Universal Champion batte anche Cody Rhodes e resta sul tetto del mondo. Quasi 162mila spettatori nelle due serate di WrestleMania 39 ...Il resoconto della seconda e ultima notte di WrestleMania 39, andata in scena ieri sera al SoFi Stadium di Los Angeles.