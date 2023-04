WWE | Gunther rimane campione al termine di un triple threat durissimo!

(Di lunedì 3 aprile 2023) Questo fine settimana ci sono stati (e ci saranno ancora al momento in cui scriviamo) molti incontri degni di essere nominati i migliori della card di WrestleMania di quest’anno. Tuttavia, quello con le maggiori aspettative potrebbe essere ilper il titolo Intercontinentale. Soprattutto se si considera che Sheamus vs.è stato per molti fan l’incontro dell’anno nel 2022. Se a questo si aggiunge Drew McIntyre, l’equazione non può che avere ancora più successo. L’unico titolo che Sheamus non ha mai vinto, il bagno di folla che Drew non ha mai avuto C’era molto più in gioco in questo match che il titolo stesso,è statoIC per quasi 300 giorni, non è stato sconfitto per un periodo ancora più lungo e vuolere tale per consolidare il ...

WWE: Sheamus o Drew McIntyre No, ancora Gunther Spazio Wrestling

WrestleMania 39 night two is upon as WWE puts on another special show at the SoFi Stadium in Los Angeles, California.Gunther had his WrestleMania moment on Sunday night as he defeated Drew McIntyre and Sheamus in a triple-threat match for keep his Intercontinental Championship.