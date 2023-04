WWE | Grande match tra Bianca Belair e Asuka | ecco chi ha vinto

(Di lunedì 3 aprile 2023) La storyline traha lasciato molti fan perplessi, ma nessuno dubitava delle loro qualitá sul quadrato, e da questo punto di vista le due hanno dato il massimo per rispettare le aspettative. Andiamo a vedere come si è sviluppato ile chi tra le due è riuscita a uscire da WrestleMania da campionessa di Raw.ce la mette tutta, ma al solito vince. La storia che ilha raccontato è stata molto semplice:concentrata e che usa tutte le sue incredibili qualità atletiche, mentregioca di contropiede utilizzando le sue sottomissioni. A seguito di unad alta intensitá nella fasi concitateha cercato di usare il green mist, mancando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JeriCool94 : E mentre ci avviciniamo alla seconda e ultima notte di #WrestleMania la #WWE dopo una vita non sarà più solo dei Mc… - SpazioWrestling : Vittoria storica per Rhea Ripley a WrestleMania 39, ecco le sue prime parole #WWE #RheaRipley #WrestleMania39… - AriMaddy73 : Questo è essere sportivi. .cosa che possono essere solo i GRANDI. . Sei una gran signora,una grande donna,una vera… - infoitcultura : I risultati di WWE NXT Stand & Deliver: una serata di grande spettacolo - TSOWrestling : #WrestleMania è già un grande successo! #TSOW // #TSOS // #WWE -

L'influencer e Youtuber, uscito sconfitto dalla Night 1 dello show più importante dell'anno, si presenta al SoFi Stadium con unacoreografia ...Si è tenuta ieri sera al SoFi Stadium di Los Angeles dinnanzi a oltre 80.000 persone la prima notte di WrestleMania 39 , l'evento più importante dell'anno in casa. Tra match adrenalinici,chiusura di un cerchio e tante sorprese, la gestione Triple H non ha deluso le aspettative. Ecco i risultati completi .Dove vedere NXT Stand & Deliver Potete rivedere ilevento di NXT in esclusiva sulNetwork: qui il link per abbonarvi alla piattaforma.

I risultati di WWE NXT Stand & Deliver: una serata di grande ... Tom's Hardware Italia

Ronda Rousey e Shayna Baszler hanno vinto il Fatal-4 Way Tag Team Match della Night 2 di WrestleMania 39. Grande sfida allo Showcase of the Immortals. Vetrina per quattro coppie: oltre a Shayna e Rond ...Ad aprire la Night 2 di WrestleMania 39 dal SoFy Stadium di Los Angeles sono stati Brock Lesnar e Omos. Una sfida titanica, un incontro inusuale con Lesnar coinvolto, dove il più grande, potente e spa ...