WWE | Edge uccide il demone | Balor sconfitto nell’Hell in a Cell di WrestleMania 39

(Di lunedì 3 aprile 2023) A sei mesi dal loro I Quit Match in quel di Extreme Rules 2022,e Finn, nella più grande cornice del Wrestling mondiale, si sono dati battaglia all’interno dell’Hell In A, la stipulazione che, per antonomasia, segna la fine delle faide più sentite in WWE, e quella traed il Prince non fa certo eccezione. Cruento match al cardiopalma If Finnwould’ve landed thiswould be having a match with Macho Man right now #pic.twitter.com/iDRIpYIf5I— Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) April 3, 2023 Dopo una fantastica entrata a tema Brood pere la tipica camminata del, i due si danno battaglia all’interno della gabbia infernale, tornata al tradizionale colore di puro ...

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di WWE 2K23, il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Eddie Guerrero Elias

The biggest wrestling card of the year starts today as WWE’s WrestleMania “goes Hollywood.” Here's how to watch it.Roman Reigns' historic title reign continues as Cody Rhodes' dreams get shattered on Night 2 of WrestleMania 39 on Sunday, 2nd April. Edge was finally able to slay his demons and defeat Finn Balor.