WWE e UFC si fondono | inizia una nuova era

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’annuncio della fusione tra la WWE e la UFC è arrivato subito dopo WrestleMania, l’evento più atteso dell’anno per i fan della WWE. Questa fusione darà vita ad unasocietà quotata in borsa, ma il nome non è ancora stato reso noto. L’accordo prevede che Endeavor, proprietario della UFC, detenga il 51% dellasocietà, mentre gli azionisti attuali della WWE avranno il 49%. Le valutazioni delle due compagnie sono rispettivamente di 12,1 e 9,3 miliardi di dollari. La WWE è nota per i suoi match predeterminati che si inseriscono in una storia da raccontare agli spettatori. Mentre la UFC è una competizione di arti marziali miste che offre uno spettacolo di violenza pura tra atleti. Tuttavia, ci sono alcune figure che hanno trascorsi in entrambi i contesti, come Ronda Rousey e Brock Lesnar. Questa fusione è vista come un’opportunità unica per ...