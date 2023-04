WTA San Luis Potosì 2023 | Elisabetta Cocciaretto piega Sara Errani e conquista il titolo in Messico

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 aprile 2023) Finale tutta italiana sulla terra rossa di WTA San). Atto conclusivo dal sapore di confronto generazionale: da un latoe dall’altro. Due giocatrici, dalle caratteristiche simili in fatto di carattere e determinazione, che si confrontate in una partita intensa e il successo è andato alla ragazza nativa di Ancona, con il punteggio di 5-7 6-4 7-5. Una vittoria in rimonta nella qualeè riuscita a prevalere nel braccio da ferro da fondo. Con questo risultato entrambe le tenniste del Bel Paese hanno guadagnato punti importanti nella classifica mondiale:è n.44 (best ranking in carriera), mentre Sarita può fregiarsi della posizione n.78. Nel primo set si assiste al ...