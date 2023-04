Wta San Luis Potosi 2023: Cocciaretto vince il derby italiano con Errani e trionfa in Messico (Di lunedì 3 aprile 2023) Oltre al Masters 1000 di Miami con Jannik Sinner in finale, ottime notizie per il tennis azzurro sono arrivate anche da San Luis Potosi, sede di un torneo Wta 125. A contendersi il titolo in Messico sono state infatti Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto, capaci di dar vita a una finale da 2h30? di gioco. Ad avere la meglio è stata la tennista marchigiana, accreditata della prima testa di serie, che si è imposta con il punteggio di 5-7 6-4 7-5. Prosegue l’ottima stagione di Cocciaretto, che sconfigge per la quarta volta in carriera (in altrettanti precedenti) la connazionale e conquista il titolo. Grazie a questo traguardo, ritoccherà il suo best ranking salendo al numero 44 del mondo. Settimana estremamente positiva anche per Sarita, che di posizioni ne guadagnerà ben 21 tornando ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Oltre al Masters 1000 di Miami con Jannik Sinner in finale, ottime notizie per il tennis azzurro sono arrivate anche da San, sede di un torneo Wta 125. A contendersi il titolo insono state infatti Saraed Elisabetta, capaci di dar vita a una finale da 2h30? di gioco. Ad avere la meglio è stata la tennista marchigiana, accreditata della prima testa di serie, che si è imposta con il punteggio di 5-7 6-4 7-5. Prosegue l’ottima stagione di, che sconfigge per la quarta volta in carriera (in altrettanti precedenti) la connazionale e conquista il titolo. Grazie a questo traguardo, ritoccherà il suo best ranking salendo al numero 44 del mondo. Settimana estremamente positiva anche per Sarita, che di posizioni ne guadagnerà ben 21 tornando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @giovannipelazzo: Gran vittoria a San Luis di Elisabetta Cocciaretto ?????? L'azzurra trionfa nella finale tutta italiana contro Sara Err… - sportface2016 : #WtaSanLuisPotosi: #Cocciaretto vince il derby italiano con #Errani e trionfa in #Messico - TheTennisTalker : Elisabetta Cocciaretto ???? wins the WTA San Luis Potosi Challenger title with a 3 set win over Sara Errani ???? -

San Luis Potosi: Cocciaretto batte Errani e vince il titolo Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il titolo del "San Luis Potosi Open", torneo WTA 125k che si è concluso sulla terra rossa messicana al Club Deportivo Potosino. Nelòla notte italiana la 22enne di Fermo, n.49 WTA, si è aggiudicata in rimonta per 57 ... Errani e Brancaccio in tabellone a Bogotà La ventenne russa è stata sconfitta questa settimana in semifinale al WTA 125 di San Luis Potosi da Elisabetta Cocciaretto, protagonista del derby in finale proprio contro "Sarita". LIVE SCORE ORDINE ... WTA 125 di San Louis Potosí: finale azzurra tra Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto Il duello generazionale vede la tennista marchigiana avanti 3 - 0 nei precedenti Finale tutta azzurra in Messico, alla prima edizione del San Louis Potosí Open , torneo WTA 125 sulla terra che si conclude domenica 2 aprile. A contendersi il titolo le nostre Elisabetta Cocciaretto e la sempreverde Sara Errani che, a quasi 36 anni (li ... Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il titolo del "Luis Potosi Open", torneo125k che si è concluso sulla terra rossa messicana al Club Deportivo Potosino. Nelòla notte italiana la 22enne di Fermo, n.49, si è aggiudicata in rimonta per 57 ...La ventenne russa è stata sconfitta questa settimana in semifinale al125 diLuis Potosi da Elisabetta Cocciaretto, protagonista del derby in finale proprio contro "Sarita". LIVE SCORE ORDINE ...Il duello generazionale vede la tennista marchigiana avanti 3 - 0 nei precedenti Finale tutta azzurra in Messico, alla prima edizione delLouis Potosí Open , torneo125 sulla terra che si conclude domenica 2 aprile. A contendersi il titolo le nostre Elisabetta Cocciaretto e la sempreverde Sara Errani che, a quasi 36 anni (li ... WTA 125 di San Louis Potosí: finale azzurra tra Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto Ubitennis WTA San Luis Potosì 2023, Elisabetta Cocciaretto piega Sara Errani e conquista il titolo in Messico Finale tutta italiana sulla terra rossa di WTA San Luis Potosì (Messico). Atto conclusivo dal sapore di confronto generazionale: da un lato Sara Errani e dall’altro Elisabetta Cocciaretto. Due giocatr ... Elisabetta Cocciaretto trionfa in…" Il Messico è diventato il suo Paese preferito dove giocare visto che nel giro di sei mesi ci ha vinto due trofei WTA 125k (oltre ad un paio di piazzamenti nei… Leggi ... Finale tutta italiana sulla terra rossa di WTA San Luis Potosì (Messico). Atto conclusivo dal sapore di confronto generazionale: da un lato Sara Errani e dall’altro Elisabetta Cocciaretto. Due giocatr ...Il Messico è diventato il suo Paese preferito dove giocare visto che nel giro di sei mesi ci ha vinto due trofei WTA 125k (oltre ad un paio di piazzamenti nei… Leggi ...