Wta Charleston 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 3 aprile

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il, glie l’didel torneo Wta didella giornata di. Giornata molto intensa in Carolina del Sud, dove si disputano ben 13 match valevoli per il primo turno. Spicca la presenza di Elina Svitolina, al ritorno in campo dopo la gravidanza. In campo anche ex campionesse slam come Stephens o Kenin e tenniste al recupero da un lungo infortunio come Sabine Lisicki. Di seguito ilcompleto. CREDIT ONE STADIUM Dalle ore 16:00 – (14) Teichmann vs L.Fruhvirtova A seguire – Davis vs Sebov A seguire – Svitolina vs Putintseva A seguire – Stephens vs Chirico Non prima delle ore 01:00 – Sasnovich vs Kenin A seguire – Dolehide vs Lisicki ALTHEA GIBSON Dalle ore 16:00 – Kanepi vs ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #WtaCharleston: programma, orari e ordine di gioco lunedì 3 aprile - TheloniousPicks : Pick 6 (Abril) - WTA Charleston ?? Di Lorenzo - Sebov ?? Di Lorenzo HA+1.5 sets - Cuota 1.83 ? 4-6 / 2-6 Profit: -1 u. - Deepnightpress : Pronostico Claire Liu vs Bernarda Pera WTA Charleston 03-04-23 Tips e Quote #WTACharleston #CharlestonOpen #WTA… - livetennisit : WTA 250 Bogotà e WTA 500 Charleston: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo Nu… - Ubitennis : WTA Charleston, il tabellone: ci sono Pegula e Jabeur, nessuna azzurra sulla terra verde -

Rimanendo sotto la bandiera a stelle e strisce da non perdere l'appuntamento sulla terra verde diper il sesto500 della stagione (in esclusiva da lunedì 3 aprile). In Carolina del Sud ..., il tabellone completo Jessica Pegula, numero 1, e Veronika Kudermetova, numero 5 e campionessa nel 2021, sono le due teste di serie più alte nel primo quarto del tabellone. Come ...QUI IL LINK AL TABELLONE DEL500 DIIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Wta di Charleston 2023 della giornata di lunedì 3 aprile. Giornata molto intensa in Carolina del Sud, dove si disputano ben 13 match valevoli per ...