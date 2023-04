Wp, 'Lenin, Mussolini, Bill Gates,le foto segnaletiche più note' (Di lunedì 3 aprile 2023) Da Lenin a Stalin e Benito Mussolini. Da Jane Fonda ad Al Capone. Sono alcune delle foto segnaletiche più famose della storia, un olimpo al quale potrebbe accedere anche Donald Trump, ricorda il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Daa Stalin e Benito. Da Jane Fonda ad Al Capone. Sono alcune dellepiù famose della storia, un olimpo al quale potrebbe accedere anche Donald Trump, ricorda il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvatore_irato : RT @ROBZIK: Negli Stati Uniti ci si chiede se domani sera vedremo la #mugshot (cioè la foto segnaletica) di #Trump. Nel caso ci sono illust… - ROBZIK : Negli Stati Uniti ci si chiede se domani sera vedremo la #mugshot (cioè la foto segnaletica) di #Trump. Nel caso ci… - celticmagick333 : @DaveHarestad @TRHLofficial Europe: Hitler, Stalin, Lenin, Mussolini, Franco, Tito... Tell us some more - Grandebaina : @mov26_7 @marioadinolfi @pensatore84 Erano comunisti e socialisti tipo Lenin, R.Luxemburg, Bela Kuhn che volevano i… - GC080613 : @Pasghetti45 me ne frego per lenin, viva mussolini! -