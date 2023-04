WindTRE è PAZZA | le Young 5G hanno fino a 200GB per distruggere Vodafone

Leggi su tecnoandroid

(Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid Anno dopo anno, sono sempre di più gli utenti che si stanno accorgendo di aver mancato un’opportunità. Stiamo parlando della possibilità di risparmiare qualche euro per quanto concerne la telefonia mobile e quindi con la propria offerta telefonica. Per questo motivo tale periodo è diventato quello preferito per tutti per sottoscrivere una nuova offerta mobile, scegliendo un gestore è totalmente diverso da quello a cui si è sempre stati legati. Ormai il grande nome non è più sinonimo di garanzia ed è proprio per questo motivo che bisogna uscire fuori dagli schemi. Le principali prerogative delle offerte che possono rientrare nelle grazie del pubblico sono ormai sempre le stesse: un gran risparmio dal punto di vista del prezzo mensile, tanti contenuti disponibili e soprattutto un servizio che sia valido in tutto il territorio. Diversi gestori sono in grado di fornire tutto ...