Whatsapp, il trucco che ti permetterà di recuperare tutti i messaggi (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid Invece di mettere da parte una chat di Whatsapp, decidete di eliminarla. Qual è la distinzione? Le chat messe da parte possono essere facilmente recuperate tramite l’app; il recupero dei messaggi rimossi, invece, non è altrettanto semplice (ma comunque fattibile). Ecco come fare. Whatsapp: come fare? Per recuperare i messaggi Whatsapp cancellati, è necessario attivare l’opzione Chat>Backup delle chat, all’interno delle Impostazioni. Nell’opzione Backup su Google Drive, l’app propone diverse frequenze di backup, che vanno da Mai a Mensile. Impostandone una giornaliera è possibile recuperare facilmente i messaggi dopo la loro rimozione. Una frequenza settimanale, invece, consentirà di tornare più indietro nel tempo per ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid Invece di mettere da parte una chat di, decidete di eliminarla. Qual è la distinzione? Le chat messe da parte possono essere facilmente recuperate tramite l’app; il recupero deirimossi, invece, non è altrettanto semplice (ma comunque fattibile). Ecco come fare.: come fare? Percancellati, è necessario attivare l’opzione Chat>Backup delle chat, all’interno delle Impostazioni. Nell’opzione Backup su Google Drive, l’app propone diverse frequenze di backup, che vanno da Mai a Mensile. Impostandone una giornaliera è possibilefacilmente idopo la loro rimozione. Una frequenza settimanale, invece, consentirà di tornare più indietro nel tempo per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Whatsapp, il trucco che ti permetterà di recuperare tutti i messaggi - - sunlouvis91 : @filancesco e sarebbe anche il momento di risponderti su whatsapp SCUSA MA SONO STATA FINO ALLA FINE DELLA PARTITA… - ItaliaStartUp_ : WhatsApp, come vedere le foto che invia un'altra persona I Il trucco (legale) smaschera messaggini erotici - The Ma… - infoitscienza : WhatsApp, legge i tuoi messaggi o no? Il trucco per capirlo -