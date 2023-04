WhatsApp, cosa cambia nell’invio delle foto e degli audio (Di lunedì 3 aprile 2023) WhatsApp è tra le app di messaggistica più usate al mondo. In Italia, secondo una ricerca di Nielsen, nel 2022 è stata utilizzata da più di 33 milioni di utenti, mettendola al primo posto tra le app più usate dagli italiani. La popolarità di WhatsApp è anche il motivo per cui, molto spesso, gli utenti sperimentano situazioni spiacevoli come il furto di dati sensibili, tra cui il revenge porn. Meta, la multinazionale proprietaria di WhatsApp, nel corso degli anni ha lavorato proprio per garantire sempre maggiore privacy agli utenti. Negli ultimi mesi, infatti, Meta ha implementato la funzione dell’invio di foto e video one shot, ovvero con la possibilità di aprire e visionare una foto o un video una sola volta. Dopo l’apertura del file, la foto o il video scompare ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 3 aprile 2023)è tra le app di messaggistica più usate al mondo. In Italia, secondo una ricerca di Nielsen, nel 2022 è stata utilizzata da più di 33 milioni di utenti, mettendola al primo posto tra le app più usate dagli italiani. La popolarità diè anche il motivo per cui, molto spesso, gli utenti sperimentano situazioni spiacevoli come il furto di dati sensibili, tra cui il revenge porn. Meta, la multinazionale proprietaria di, nel corsoanni ha lavorato proprio per garantire sempre maggiore privacy agli utenti. Negli ultimi mesi, infatti, Meta ha implementato la funzione dell’invio die video one shot, ovvero con la possibilità di aprire e visionare unao un video una sola volta. Dopo l’apertura del file, lao il video scompare ...

