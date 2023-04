West Ham United vs Newcastle United – probabili formazioni

(Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo aver sconfitto il Manchesterdavanti al pubblico di casa, ilcontinuerà la sua corsa verso la Champions League quando affronterà ilHamal London Stadium mercoledì 5 aprile sera. Anche gli Hammers hanno ottenuto una vittoria fondamentale l’ultima volta, sconfiggendo i rivali per la retrocessione Southampton e portandosi a un punto di distanza dal terzetto di coda, ma gli uomini di David Moyes hanno ancora molto lavoro da fare per evitare la retrocessione. Il calcio di inizio diHamvsè previsto alle 21 Anteprima della partitaHam ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PerMat92 : @sexymancio Fiorentina, Siviglia o squadre come Leicester, Everton o West Ham - ale87bs : @alvarosburato Hai detto che arriva ultima. Quidni reputi il west ham più forte della Juventus - alvarosburato : @ale87bs Cosa mi c'entra il west ham? - ale87bs : @alvarosburato Vero. Il west ham qua vincerebbe lo scudetto ??????. Basta droga dai - RedazioneFM : #PremierLeague: Il #Newcastle stende lo #United, #WestHam ok -

...00 Spezia - Salernitana 1 - 1 18:00 Roma - Sampdoria 3 - 0 20:45 Napoli - Milan 0 - 4 MOTORI - MOTO GP 19:00 GP Argentina MOTORI - FORMULA 1 07:00 Gp Australia CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00-......00 Spezia - Salernitana 1 - 1 18:00 Roma - Sampdoria 3 - 0 20:45 Napoli - Milan 0 - 4 MOTORI - MOTO GP 19:00 GP Argentina MOTORI - FORMULA 1 07:00 Gp Australia CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00-......00 Spezia - Salernitana 1 - 1 18:00 Roma - Sampdoria 3 - 0 20:45 Napoli - Milan 0 - 4 MOTORI - MOTO GP 19:00 GP Argentina MOTORI - FORMULA 1 07:00 Gp Australia CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00-...

Premier: West Ham, vittoria salvezza. Newcastle devastante, è 3°: Man United sconfitto 2-0 | Estero Calciomercato.com

All’Olympic Stadium di Londra si gioca il match valido per il recupero della settima giornata di Premier League tra West Ham e Newcastle. I padroni di casa sono in ritardo in classifica. Ospiti che, ...Nelle gare della domenica della 29^ giornata di Premier League lo United cade in casa del Newcastle: i Red Devils escono sconfitti 2-0 dal St James’ Park. Respira il West Ham: gli Hammers piegano 1-0 ...