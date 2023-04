Welfare, che impresa! Apre il bando: 20mila euro per lo sviluppo locale dei territori e sostenibilità (Di lunedì 3 aprile 2023) Il bando “Welfare, che impresa!” giunge nel 2022 alla sua sesta edizione e mira a premiare i migliori progetti di Welfare promossi da Enti in grado di produrre benefici in termini di sviluppo locale nei settori: Welfare inclusivo e di comunità: soluzioni e servizi diretti a rispondere, in un’ottica di generatività sociale, ai bisogni di cura, socioassistenziali, sanitari e/o con il fine di includere soggetti vulnerabili. Rigenerazione del patrimonio e del paesaggio: azioni volte a rigenerare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale attraverso progettualità eco-sostenibili e/o capaci di includere la cittadinanza e alimentare opportunità di sviluppo territoriale. Valorizzazione delle aree interne: valorizzare in ... Leggi su fmag (Di lunedì 3 aprile 2023) Il, che” giunge nel 2022 alla sua sesta edizione e mira a premiare i migliori progetti dipromossi da Enti in grado di produrre benefici in termini dinei settori:inclusivo e di comunità: soluzioni e servizi diretti a rispondere, in un’ottica di generatività sociale, ai bisogni di cura, socioassistenziali, sanitari e/o con il fine di includere soggetti vulnerabili. Rigenerazione del patrimonio e del paesaggio: azioni volte a rigenerare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale attraverso progettualità eco-sostenibili e/o capaci di includere la cittadinanza e alimentare opportunità diale. Valorizzazione delle aree interne: valorizzare in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cresnoye : @Tancred68794145 @Pontifex_it Finché troppi correranno dietro a sciamani truffatori che fanno riti sugli altari, ch… - l_etico : @ahabello Non mischiamo la merda dx???? con cioccolata cdx ???? loro hanno un welfare che noi nemmeno immaginiamo, sala… - BlackTristan : Un Paese socio-culturalmente arretrato, con gravi problemi economici come l'Italia vota l'estrema destra. Un Paese… - ClaudiaBisozzi : @Fort71488686 @EmeiMarkus Come affermo' il defunto Tomaso Padoa Schioppa (un nome un presagio, morì di un fulminant… - badmonths : in un mondo che richiede tanta attenzione climatica e civile, non possono vincere le destre menefreghiste ideologiz… -