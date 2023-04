Warner Bros festeggia 100 anni con l'arrivo di The Looney Scooby Go! Channel (Di lunedì 3 aprile 2023) Per celebrare il centesimo anniversario dei Warner Bros. Studios dal 13 al 23 aprile su Cartoon Network arriva The Looney Scooby Go! Channel. Cartoon Network si unisce alle celebrazioni per i 100 anni dei Warner Bros. Studios (4 aprile 2023) con un pop up Channel interamente dedicato alle serie cult targate Warner Bros. Animation: dal 13 al 23 aprile Cartoon Network + 1 (608 di Sky) si trasforma, infatti, in The Looney Scooby Go! Channel. Protagonisti del canale saranno tre iconici e transgenerazionali show nati in diverse "epoche" degli studios e che, grazie alla loro impronta innovativa, ne hanno segnato la storia: I ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023) Per celebrare il centesimoversario dei. Studios dal 13 al 23 aprile su Cartoon Network arriva TheGo!. Cartoon Network si unisce alle celebrazioni per i 100dei. Studios (4 aprile 2023) con un pop upinteramente dedicato alle serie cult targate. Animation: dal 13 al 23 aprile Cartoon Network + 1 (608 di Sky) si trasforma, infatti, in TheGo!. Protagonisti del canale saranno tre iconici e transgenerazionali show nati in diverse "epoche" degli studios e che, grazie alla loro impronta innovativa, ne hanno segnato la storia: I ...

