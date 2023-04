Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiomezzogori1 : RT @Halexyt: #Artemivsk (#Bakhmut) è stata conquistata dalle forze russe #wagner #pmcwagner: 'Il nemico è rimasto nei quartieri occidentali… - infoitestero : Wagner: 'Conquistata Bakhmut'. Kiev smentisce, 'Respingiamo gli attacchi' - alarico999 : RT @Lukyluke311: Prigozhin: “Il 2 aprile 2023, ore 23:00, abbiamo issato la bandiera ???? con l'iscrizione 'In memoria di Vladlen Tatarsky' e… - dangra72 : RT @Halexyt: #Artemivsk (#Bakhmut) è stata conquistata dalle forze russe #wagner #pmcwagner: 'Il nemico è rimasto nei quartieri occidentali… - carcarlo28 : RT @Lukyluke311: Prigozhin: “Il 2 aprile 2023, ore 23:00, abbiamo issato la bandiera ???? con l'iscrizione 'In memoria di Vladlen Tatarsky' e… -

L'esercito ucraino ha affermato di avere ancora il controllo di Bakhmut. La precisazione fa seguito all'annuncio fatto ieri sera dal capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin di avere conquistato la cittadina del Donbass, da tempo teatro di furiosi combattimenti. "Il nemico non ha interrotto il suo assalto a Bakhmut. Tuttavia, i difensori ucraini ..."Abbiamo issato la bandiera russa con la scritta 'In memoria di Vladlen Tatarsky", il giornalista ucciso in un'esplosione a San Pietroburgo - "e la bandiera del gruppo", ha detto aggiungendo

