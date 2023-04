Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CCKKI : RT @Lukyluke311: Prigozhin: “Il 2 aprile 2023, ore 23:00, abbiamo issato la bandiera ???? con l'iscrizione 'In memoria di Vladlen Tatarsky' e… - fabiomezzogori1 : RT @Halexyt: #Artemivsk (#Bakhmut) è stata conquistata dalle forze russe #wagner #pmcwagner: 'Il nemico è rimasto nei quartieri occidentali… - infoitestero : Wagner: 'Conquistata Bakhmut'. Kiev smentisce, 'Respingiamo gli attacchi' - alarico999 : RT @Lukyluke311: Prigozhin: “Il 2 aprile 2023, ore 23:00, abbiamo issato la bandiera ???? con l'iscrizione 'In memoria di Vladlen Tatarsky' e… - dangra72 : RT @Halexyt: #Artemivsk (#Bakhmut) è stata conquistata dalle forze russe #wagner #pmcwagner: 'Il nemico è rimasto nei quartieri occidentali… -

Qualche ora prima, Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo mercenario russo, che sta guidando gli assalti russi per conquistare la città, ha dichiarato in un video diffuso dal suo servizio stampa ..."Abbiamo issato la bandiera russa con la scritta 'In memoria di Vladlen Tatarsky", il giornalista ucciso in un'esplosione a San Pietroburgo - "e la bandiera del gruppo", ha detto aggiungendo

Wagner: "Conquistata Bakhmut". Kiev ammette, "forze russe vicine al controllo" Gazzetta del Sud

Intanto proprio la Wagner annuncia la conquista la Bakhmut: “La bandiera russa è issata sul palazzo dell'amministrazione di Artemovsk (il nome russo di Bakhmut)”, le parole di Prigozhin, secondo ...Nel Donbass da ieri è arrivata la neve, con un drastico cambiamento del clima. Ma il gelo non ha fermato i combattimenti e i mercenari della Wagner hanno proseguito l'avanzata verso il centro. Hanno… ...