(Di lunedì 3 aprile 2023) La vittoria al Maradona contro il Napoli capolista nonché prossimo avversario in Champions League per quattro a zero ha ridato fiducia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : VXL, il commento di un blogger rossonero: 'Pioli come l'araba fenice': La vittoria al Maradona contro il Napoli cap… -

... ma semplicemente che nel suoc'era una parola NON RICONOSCIUTA 'verde' da Morgana , e per ... Per i nostri blogger (che inviano commenti agli articoli di, ma NON a quelli di cm) è stata ...... i blogger di, dunque per quale motivo dovremmo penalizzarvi (tra l'altro così all'improvviso) rischiando di perdervi Dunque lo ripetiamo: NON è la redazione a lasciare ILIN ATTESA, ......il bandierone.' Quello stesso che si portano a casa e dietro il quale restano e commentano su. ... Mi scuso per ilassolutamente acido e faccio pubblica ammenda. Rivolgo lo sguardo sulla ...

VXL, un blogger parla della Nazionale: 'Basta con Mancini, il ... Calciomercato.com

Grazie, VXL” Se nello scorso mese ha dovuto dividere il trono con ... l’ennesimo per il blogger rossonero che risulta anche secondo per quanto riguarda le letture (1683) e i commenti (33), ottenuti ...