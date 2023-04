(Di lunedì 3 aprile 2023) La sconfitta delil Milan ha acceso il dibattito intorno alla squadra di Spalletti, saldamente prima in Serie A. Ripetiamo tutti insieme e diciamo: “Ilha ancora 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica e 20 sul Milan”. Bisogna mandare questa frase a memoria, ricordandosi che ci sono 10 giornate dalle fine. Perché bisogna farlo? Perché qualcuno vuole farci credere che il, improvvisamente, non sappia più giocare a calcio. Che Pioli sia uno stregone capace di ipnotizzare Spalletti e che sicuramente ora la squadra azzurra cadrà nel baratro. A sentire i media mainstream sembra veramente che stia accadendo questo. C’è chi si è affrettato a dire che è un caso che ilabbia tutti questi punti di vantaggio, che alla fine è per colpa delle altre che gli azzurri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Vogliono spaventare il Napoli: doveva essere finito già contro l'Inter, è il momento di restare uniti #CalcioNapoli… - LadyBiancaRosa : @Natalin33515492 Perfettamente d'accordo, nessuno obbliga nessuno, vogliono solo spaventare le persone. - pensivin : RT @SandroAra1: @grigiocemento Vogliono spaventare chi è più ignorante di loro. - vespaarancione : @Zaz11Zazza Secondo me vogliono mettere tensione a noi gente comune,farci spaventare per una possibile reazione cinese - SandroAra1 : @grigiocemento Vogliono spaventare chi è più ignorante di loro. -

... ma lo sfidante alla carica di Presidente del Fvg, Massimo Moretuzzo , non si fa certo: '... ma anche ai cittadini, alle associazioni, alle categorie chescrivere una pagina diversa. ...... nonostante inizialmente possa. È bene, dunque, rinnovarsi di tanto in tanto, non ...vetro La trasparenza del vetro è fondamentale per creare la giusta scenografia agli abiti che si...I Maitland in breve si renderanno conto che l'Aldilà è un filino diverso da come avevano pensato e che seriavere la casa, dovranno riuscire ai nuovi proprietari. Chissà che ...