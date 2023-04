Vodafone | Wind | Fastweb e Telecom | multa da Antitrust per fatture post recesso

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’accende di nuovo un faro sul mondo della telefonia sanzionando alcuni dei principali operatori per comportamenti illegittimi nella gestione delle cessazioni delle utenze fisse e mobili, anche nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore. Le sanzioni elevate sono di 400mila euro a, 300mila euro aTre, 200mila euro ae 100mila euro a. Secondo l’authority le criticità hanno dato origine, a partire almeno dal 2020, a situazioni di fatturazionio, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente. Secondo l’Autorità, “la illegittima prosecuzione della fatturazione, dopo la richiesta di cessazione del servizio, è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione ...

