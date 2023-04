Vladlen Tatarsky, blogger filoputiniano ucciso a San Pietroburgo in un bar (Di lunedì 3 aprile 2023) Le autorità russe hanno aperto un’indagine per omicidio dopo l’esplosione avvenuta domenica in un bar di San Pietroburgo, in Russia, che ha ucciso il famoso “blogger militare” Vladlen Tatarsky, pseudonimo di Maksim Fomin, un propagandista filoputiniano e un forte sostenitore della guerra della Russia in Ucraina. Non è ancora del tutto chiaro come siano andate le cose, ma l’ipotesi più probabile è che l’esplosione che ha ucciso Tatarsky sia stata provocata da una bomba contenuta in una statuetta (il busto di un soldato, forse raffigurante Tatarsky stesso) che gli era stata consegnata poco prima dell'esplosione. Le autorità russe hanno già cominciato a incolpare dell’assassinio l’intelligence ucraina. Tatarsky aveva ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 aprile 2023) Le autorità russe hanno aperto un’indagine per omicidio dopo l’esplosione avvenuta domenica in un bar di San, in Russia, che hail famoso “militare”, pseudonimo di Maksim Fomin, un propagandistae un forte sostenitore della guerra della Russia in Ucraina. Non è ancora del tutto chiaro come siano andate le cose, ma l’ipotesi più probabile è che l’esplosione che hasia stata provocata da una bomba contenuta in una statuetta (il busto di un soldato, forse raffigurantestesso) che gli era stata consegnata poco prima dell'esplosione. Le autorità russe hanno già cominciato a incolpare dell’assassinio l’intelligence ucraina.aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Una persona è stata uccisa e sei ferite in un'esplosione avvenuta in un bar di San Pietroburgo. A riferirlo la Tass… - Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b… - antbar12 : RT @valy_s: Il leader della #Wagner, #Prigozhin, ha issato la bandiera russa con l'iscrizione “in memoria di Vladlen Tatarsky” e la bandier… - sandroraffini : RT @Lukyluke311: 4/ È stata ripresa in video la consegna a Vladlen Tatarsky della statuetta con all'interno l’esplosivo - sandroraffini : RT @Lukyluke311: 3/ Una ragazza è ricercata perché sospettata dell’attentato di San Pietroburgo, ha riferito il canale 112 di Telegram. RI… -