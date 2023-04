Vives: “Napoli, meglio perdere ieri che in Champions: ora resettare tutto” (Di lunedì 3 aprile 2023) Giuseppe Vives ritiene che il Napoli sia stato meglio perdere ieri che in Champions: ora gli azzurri devono resettare tutto A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Vives, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Lecce e Torino. Quanto ha influito tutto ciò che è accaduto nelle curve sulla prestazione degli azzurri? “Non credo abbia influito tanto. Bisogna fare i complimenti al Milan, fautore di una partita pressoché perfetta in ogni suo interprete. Il Napoli credo sia rimasto sorpreso. C’è da resettare tutto e ripartire già dalle prossime partite”. Napoli che ha ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023) Giusepperitiene che ilsia statoche in: ora gli azzurri devonoA “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Lecce e Torino. Quanto ha influitociò che è accaduto nelle curve sulla prestazione degli azzurri? “Non credo abbia influito tanto. Bisogna fare i complimenti al Milan, fautore di una partita pressoché perfetta in ogni suo interprete. Ilcredo sia rimasto sorpreso. C’è dae ripartire già dalle prossime partite”.che ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Vives: 'Napoli, meglio perdere ieri che in Champions: ora resettare tutto' #CalcioNapoli #lecce #Vives… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX LECCE - Vives: 'Spalletti è un tecnico intelligente e saprà come far ripartire il Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX LECCE - Vives: 'Spalletti è un tecnico intelligente e saprà come far ripartire il Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX LECCE - Vives: 'Spalletti è un tecnico intelligente e saprà come far ripartire il Napoli' - apetrazzuolo : L'EX LECCE - Vives: 'Spalletti è un tecnico intelligente e saprà come far ripartire il Napoli' -