Vives | Mai visto un Napoli in difficoltà come ieri | ma Spalletti saprà come ripartire

(Di lunedì 3 aprile 2023) Giuseppe, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue parole: Quanto ha influito tutto ciò che è accaduto nelle curve sulla prestazione degli azzurri? “Non credo abbia influito tanto. Bisogna fare i complimenti al Milan, fautore di una partita pressoché perfetta in ogni suo interprete. Ilcredo sia rimasto sorpreso. C’è da resettare tutto egià dalle prossime partite”.che ha lasciato un po’ alcune situazioni al caso? “gli azzurri non hanno avuto la forza di reagire contro un avversario superiore in tutto. Maiuntanto incontro i rossoneri. Bisogna accettare il merito indiscusso del ...

Sergio dice a Julia che sono ancora sposati perché non haportato i documenti del divorzio in ... diretto da Jesús Peñarrubia - voce principale (2017) Bohemios di Amadeoe Guillermo ...Dopo la fine della storia con Sergio, infatti, la giovane si chiede se incontreràqualcuno che ... diretto da Jesús Peñarrubia - voce principale (2017) Bohemios di Amadeoe Guillermo ......" Lado A Lado B Tito Nieves " Legendario Spanish Harlem Orchestra " Imágenes Latinas Carlos" ...Me So Good" Best Traditional R&B Performance Snow Aalegra " "Do 4 Love" Babyface featuring Ella...

Romina Power avete mai visto dove vive Casa da sogno Grantennis Toscana

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Vives, allenatore ed ex calciatore ... di reagire contro un avversario superiore in tutto. Mai visto un ...La Grèce finalisera la construction d’une clôture à la frontière terrestre avec la Turquie avec ou sans l’aide de l’UE, a déclaré le Premier ministre grec, au milieu de vives réactions de l’opposition ...