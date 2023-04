Viva Rai 2 | la confessione inaspettata di Fiorello | I vertici della Rai non ci pagano | l' ha detto davvero!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 3 aprile 2023) Inizia una nuova settimana in cui ogni mattinaci terrà compagnia con il suo showRai 2: lasul palinsesto che non ti aspetti La trasmissione diRai 2, inizia quando ancora sta albeggiando, ma ugualmente riesca a conquistare tantissimi telespettatori. Basti pensare che di buon mattino, a seguire il conduttore comicocon tutti i suoi ballerini, colleghi ed ospiti è anche il conduttore Rai più amato dagli italiani, Alberto Matano che spesso nella sua trasmissione pomeridiana, La Vita in Diretta, cita alcune battute di. Quest'oggi ha inizio una nuova settimana anche se non ci sarà come di consueto l'appuntamento dal lunedì al venerdì: essendo la settimana santa,e Biggio, chiuderanno ...