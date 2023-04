Vitamina C contro rughe e brufoli per la primavera 2023 (Di lunedì 3 aprile 2023) Ha un’azione antiossidante e antinvecchiamento: la Vitamina C è un’alleata fondamentale per la primavera. Un ingrediente capace di neutralizzare i radicali liberi, proteggendo la pelle da fattori come inquinamento atmosferico e luce solare, aiutando persino contro i raggi UV. Non solo, però, perché creme e sieri con Vitamina C sono l’ideale anche per contrastare rughe, brufoli e macchie cutanee, permettendo a viso e corpo di ritrovare la luminosità. Ecco perché la Vitamina C e i suoi benefici sono perfetti per accompagnare la pelle durante la primavera, facendola uscire dal letargo invernale. Occorre farne davvero il pieno, a partire dall’alimentazione: nella dieta, infatti, non dovrebbero mai mancare arance, limoni e mandarini, ma anche fragole, ... Leggi su amica (Di lunedì 3 aprile 2023) Ha un’azione antiossidante e antinvecchiamento: laC è un’alleata fondamentale per la. Un ingrediente capace di neutralizzare i radicali liberi, proteggendo la pelle da fattori come inquinamento atmosferico e luce solare, aiutando persinoi raggi UV. Non solo, però, perché creme e sieri conC sono l’ideale anche per contrastaree macchie cutanee, permettendo a viso e corpo di ritrovare la luminosità. Ecco perché laC e i suoi benefici sono perfetti per accompagnare la pelle durante la, facendola uscire dal letargo invernale. Occorre farne davvero il pieno, a partire dall’alimentazione: nella dieta, infatti, non dovrebbero mai mancare arance, limoni e mandarini, ma anche fragole, ...

