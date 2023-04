Virus Dengue, ad Arezzo donna di 38 anni positiva: è una turista che arriva da Sud America (Di lunedì 3 aprile 2023) E' una donna , proveniente dal Sud America , ad Arezzo per turismo, la persona ricoverata all'ospedale San Donato di Arezzo a cui è stata riscontrata la positività al Virus Dengue . La donna, fa ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 3 aprile 2023) E' una, proveniente dal Sud, adper turismo, la persona ricoverata all'ospedale San Donato dia cui è stata riscontrata la positività al. La, fa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NadiaFrulli : RT @ArezzoNotizie: Nuovo caso di virus Dengue in città: una persona ricoverata. Nella notte la disinfestazione - ArezzoNotizie : Nuovo caso di virus Dengue in città: una persona ricoverata. Nella notte la disinfestazione - guiodic : RT @Antonio_Caramia: Alcuni 'scienziati' vorrebbero farci credere che le infezioni allenino il sistema immunitario. Ma allora come mai abb… - Antonio_Caramia : Alcuni 'scienziati' vorrebbero farci credere che le infezioni allenino il sistema immunitario. Ma allora come mai… - Fornomare : Preparatevi a nuove vaccinazioni, Febbre del Nilo, Dengue e nuova Usutu dall'Africa, senza dimenticare virus dei Po… -