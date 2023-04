Violenza su docenti e Ata | chi li aggredisce dovrà risarcire anche il Ministero I presidi dovranno raccogliere le segnalazioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieFrance : Sostegno ai docenti vittima di violenza - AlfBianchi : RT @Peri_cle_: @FmMosca Bisogna opporsi a questa ennesima violenza - leone52641 : RT @Peri_cle_: @FmMosca Bisogna opporsi a questa ennesima violenza - Peri_cle_ : @FmMosca Bisogna opporsi a questa ennesima violenza - ascochita : RT @Miti_Vigliero: Aggressioni ai docenti, quasi 1 famiglia su 3 si schiera a priori dalla parte dello studente Ma le rilevazioni mostrano… -

L'AQUILA - Un fenomeno allarmante quello del cyberbullismo tra i ragazzi, una 'doppia'che lascia tracce indelebili nello sconfinato labirinto virtuale della rete, con profonde ...eè ...... accusato disessuale aggravata per aver palpeggiato in due occasioni un'alunna ... nel secondo denuncia immediatamente l'accaduto aie ai compagni di classe, con tempestività. Nel ...Chi ha lasciato che il maestro di religione accusato disessuale su bambine di 4 e 5 anni tornasse a insegnare in un asilo dopo una prima ... che quindi non li assume - talinon sono ...

Aggressioni ai professori, i presidi dovranno segnalare le violenze: il piano di Valditara ilmattino.it

L’impressionante escalation di aggressioni ai danni degli insegnanti, da parte di studenti e famiglie, deve essere fermata: è questo l’obiettivo del Governo, che sta mettendo ...«Abbiamo subito una violenza, come studenti del Plinio e come alunni della professoressa Celotto». In piazza ieri pomeriggio c'erano loro, i ragazzi che ogni mattina siedono tra ...