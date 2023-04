Violenza in una partita di calcio giovanile | tre feriti a Ferrara

(Di lunedì 3 aprile 2023) Unaditra giovanissimi finita con tre espulsioni e due ragazzi in ospedale per le botte prese durante il match, un altro infortunato . E successo sabato pomeriggio anello ...

partita di calcio tra giovanissimi finita con tre espulsioni e due ragazzi in ospedale per le botte prese durante il match, un altro infortunato . E successo sabato pomeriggio a Ferrara nello ...Questa situazione andrebbe affrontatavolta per tutte perché non è possibile chefamiglia non possa godersi un match sportivo senza dover assistere a scene di ordinariaverbale e ...Il ruolo decisivo ora spetta alla comunità: tanto piùdonna si sentirà protetta nel contesto in ... ma la giusta, efficace soluzione a un percorso disubita'.

La violenza economica che silenziosamente colpisce ancora le donne Altreconomia

La città del sud del Paese transalpino è stata teatro di una serie di sanguinose sparatorie, in cui sono state colpite quattro persone. Notte di violenza a Marsiglia. La città del sud della Francia è ...La violenza sarebbe avvenuta 11 agosto del 2021 nell'hotel dove il brasiliano soggiornava con gli amici. Secondo le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, la ragazza dopo la ...