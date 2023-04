Vino italiano sotto attacco. Meloni: "Dobbiamo difenderlo" (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - "Dalle etichette allarmistiche ai wine kit, dai falsi al taglio dei fondi per la promozione, il Vino italiano è sotto attacco con ripetuti blitz a livello comunitario che penalizzano il settore come il via libera concesso all'Irlanda ad adottare un'etichetta per Vino, birra e liquori con avvertenze 'terroristiche. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti, che al Vinitaly di Verona ha aperto la prima "cantina degli orrori" con gli esempi più eclatanti degli attacchi al Vino. Non è un caso, quindi, che la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al Vinitaly, ha insistito sulla necessità di difenderlo. Meloni promette il sostegno del governo "È un dovere sostenere questo settore - ha affermato Meloni - perchè ... Leggi su agi (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - "Dalle etichette allarmistiche ai wine kit, dai falsi al taglio dei fondi per la promozione, ilcon ripetuti blitz a livello comunitario che penalizzano il settore come il via libera concesso all'Irlanda ad adottare un'etichetta per, birra e liquori con avvertenze 'terroristiche. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti, che al Vinitaly di Verona ha aperto la prima "cantina degli orrori" con gli esempi più eclatanti degli attacchi al. Non è un caso, quindi, che la premier Giorgia, nel suo intervento al Vinitaly, ha insistito sulla necessità dipromette il sostegno del governo "È un dovere sostenere questo settore - ha affermato- perchè ...

