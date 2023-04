Vinitaly | ricerca del Nomisma sulle etichette regionali Caputo | Il marchio Campania va rafforzato

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 aprile 2023) “Uno studio destinato ad essere decisivo per il futuro delle produzioni vitivinicole, con l’obiettivo di migliorare il posizionamento della nostra produzione enologica attraverso l’introduzione di un brandDop. È solo la prima tappa di un percorso che proseguirà nei prossimi mesi. I risultati emersi dall’indagine sui consumatori oggi ci consentono già di fornire a produttori e Consorzi una valutazione complessiva del livello di awareness legato alle proprie Dop e Igp, ma soprattutto di definire una strategia per costruire una mappa valoriale collegata al brand e alle singole denominazioni territoriali. Tanto è stato già fatto, grazie alla vitalità degli imprenditori e al dialogo con i Consorzi – come dimostra la costante crescita dell’export in valore – ma restano ancora dati sui quali riflettere: un consumatore di vino italiano su ...